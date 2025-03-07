Kahvaltısı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğiyle olay oldu! Görenler inanamıyor

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel son paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim geçtiğimiz günlerde 5 hap ve tamamen kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaşmıştı.

HERKES ÇOK ŞAŞIRDI

Çağla Şıkel'in kahvaltısı henüz gündemdeki yerini korurken ünlü isim şimdi de akşam yemeği tabağını gösterdi. Ünlü ismin sadece dilimlenmiş ve zeytinyağlı turp yemesi herkesi şaşkına çevirdi.

Çağla Şıkel'in öğünlerine sosyal medyada; 'yemiyormuş cidden', 'aç geziyor', 'böyle doyulur mu?' gibi yorumlar yapıldı.