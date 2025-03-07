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Kahvaltısı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğiyle olay oldu! Görenler inanamıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 10:21
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Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde kahvaltısını paylaşmış ve kuruyemiş ve haplardan oluşan kahvaltı tabağı epey konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de akşam yemeğiyle olay oldu. Şıkel'in tabağını görenler yine inanamadı.

Kahvaltısı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğiyle olay oldu! Görenler inanamıyor

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel son paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim geçtiğimiz günlerde 5 hap ve tamamen kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaşmıştı.

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HERKES ÇOK ŞAŞIRDI

Çağla Şıkel'in kahvaltısı henüz gündemdeki yerini korurken ünlü isim şimdi de akşam yemeği tabağını gösterdi. Ünlü ismin sadece dilimlenmiş ve zeytinyağlı turp yemesi herkesi şaşkına çevirdi.

AKŞAM YEMEĞİ

Çağla Şıkel'in öğünlerine sosyal medyada; 'yemiyormuş cidden', 'aç geziyor', 'böyle doyulur mu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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