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  4. Kan Çiçekleri'nin Dilan'ıydı! Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ıydı! Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 08:08
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Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yüksel'in yeni adresi belli oldu.

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ıydı! Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu dizi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Limon Yapım imzalı “Kızgın Topraklar” dizisiyle imza aşamasında…

2 yağmur

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kanal görüşmeleri devam eden “Kızgın Topraklar” Anadolu’da geçen bir toprak dizisi… Ödüllü yönetmen Cemal Şan’ın “Şehre iki yabancı gelir!” sloganlı yeni dizisinde Yağmur Yüksel “Sude” rolüne hayat verecek.

Anahtar Kelimeler:
Yağmur Yüksel
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