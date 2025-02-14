Kan Çiçekleri'nin Dilan'ıydı! Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu dizi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yağmur Yüksel'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Limon Yapım imzalı “Kızgın Topraklar” dizisiyle imza aşamasında…

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kanal görüşmeleri devam eden “Kızgın Topraklar” Anadolu’da geçen bir toprak dizisi… Ödüllü yönetmen Cemal Şan’ın “Şehre iki yabancı gelir!” sloganlı yeni dizisinde Yağmur Yüksel “Sude” rolüne hayat verecek.