MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu! Sevgilisi bakın kimmiş

Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü komedyen Hasan Can Kaya şimdilerde özel hayatıyla gündeme geldi. 29 Mart'ta nişanlanacağı iddiaları ortaya atılan Hasan Can Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş...

Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu! Sevgilisi bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü komedyen Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta nişanlanmaya hazırlandığı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu! Sevgilisi bakın kimmiş 1

Ortaköy’de gerçekleştirilecek törene çiftin yalnızca yakın dostları ve aile üyelerinin katılacağı aktarıldı. Instagram'da magazin sayfalarının paylaşımı sonrası, Hasan Can Kaya'nın nişan haberi hızla yayıldı.

Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu! Sevgilisi bakın kimmiş 2

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin Duygu Karabaş olduğunu öğrenildi. Karabaş'ın, ressam olduğu ve sanat dünyasında çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istediİlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi
Survivor'da tansiyon yükseldi! Lina ve Nagihan birbirine girdiSurvivor'da tansiyon yükseldi! Lina ve Nagihan birbirine girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.