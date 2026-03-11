Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu! Sevgilisi bakın kimmiş

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü komedyen Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta nişanlanmaya hazırlandığı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

Ortaköy’de gerçekleştirilecek törene çiftin yalnızca yakın dostları ve aile üyelerinin katılacağı aktarıldı. Instagram'da magazin sayfalarının paylaşımı sonrası, Hasan Can Kaya'nın nişan haberi hızla yayıldı.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre Hasan Can Kaya'nın sevgilisinin Duygu Karabaş olduğunu öğrenildi. Karabaş'ın, ressam olduğu ve sanat dünyasında çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.