Kanbolat Görkem Arslan'in acı haberiyle yıkıldılar! Ünlü isimler evine koştu

Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü yakınlarını yıktı.

Arslan'ın dün gece evinde rahatsızlandığı ve eşinin sağlık ekiplerini çağırdığı, ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği haberini alan ünlü isimler oyuncunun evine koştu.

Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, gibi isimler oyuncunun evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Deniz Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Poyraz Karayel'de ve tiyatroda partneri olan aynı zamanda arkadaşı olan Emel Çölgeçen da Kanbolat Görkem Arslan'a duygusal sözlerle veda etti.

Emel Çölgeçen, paylaştığı fotoğrafa, “Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok... Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim.” yazdı.