MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kanbolat Görkem Arslan'in acı haberiyle yıkıldılar! Ünlü isimler evine koştu

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar gibi isimler Arslan'ın evine koştu.

Kanbolat Görkem Arslan'in acı haberiyle yıkıldılar! Ünlü isimler evine koştu

Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü yakınlarını yıktı.

Arslan'ın dün gece evinde rahatsızlandığı ve eşinin sağlık ekiplerini çağırdığı, ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan in acı haberiyle yıkıldılar! Ünlü isimler evine koştu 1

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği haberini alan ünlü isimler oyuncunun evine koştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, gibi isimler oyuncunun evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Deniz Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Poyraz Karayel'de ve tiyatroda partneri olan aynı zamanda arkadaşı olan Emel Çölgeçen da Kanbolat Görkem Arslan'a duygusal sözlerle veda etti.

Kanbolat Görkem Arslan in acı haberiyle yıkıldılar! Ünlü isimler evine koştu 2

Emel Çölgeçen, paylaştığı fotoğrafa, “Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok... Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim.” yazdı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Zehra ringe çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi Kızı Zehra ringe çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi
Başlar başlamaz kriz! Sette büyük kriz iddiası: Seti terk ettiBaşlar başlamaz kriz! Sette büyük kriz iddiası: Seti terk etti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kanbolat Görkem Arslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yok canım ne alakası var. Hastalığa karşı zorunlu değil gönüllü olmak gerekir. Bu sloganları hatırlayanlar vardır, söyleyenler şimdi bile bir pişmanlık duymaz.
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.