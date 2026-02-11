Hülya Avşar'ın kızı Zehra ringe çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönen ünlü sanatçı, aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra'yla da dikkat çekiyor.

Mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda yeni bir marka kurarak gündeme gelmişti. Zehra şimdi de ringe çıkarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hülya Avşar, kızı Zehra'nın ringdeki antrenman görüntülerini "Görün ona göre" notuyla paylaşarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Zehra Çilingiroğlu'nun görüntülerine; 'Ne güzel yetişmiş hem ahlaklı hem sportmen', 'Zehra bu seferde çok yakında dünya ringlerinde', 'Genlerinde var hep bir şampiyonluk' gibi yorumlar yapıldı.