Jennifer Aniston 57 yaşında! İşte ünlü oyuncunun formunu korumak için bir günde yedikleri

11 Şubat’ta 57 yaşına giren Jennifer Aniston, fit görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sağlıklı ve bütünsel bir yaşam tarzı benimsediğini daha önce birçok kez açıklamıştı.

16 SAATLİK AÇLIK ORUCU

Aniston; yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı ve düşük şekerli bir beslenme programı uyguluyor. Aynı zamanda 16 saatlik aralıklı oruç yapıyor. Sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında yemek yiyen oyuncu, güne sıcak limonlu su ile başlıyor. Ardından az yağlı sütlü kahve tüketiyor.

Kahvaltıda ise yulaf ezmesi, yumurta beyazı, protein shake veya farklı şekillerde hazırlanmış yumurta tercih ediyor. Protein karışımında muz, kiraz, böğürtlen, kolajen peptit, kakao tozu ve badem sütü kullanıyor.

Öğle yemeklerinde salatalık ve mercimek salatası eşliğinde ahi ton balığı yiyen Aniston, soya sosu yerine amino asit kullanıyor. Ara öğünlerde haşlanmış yumurta, peynir çubukları veya çorba tüketiyor.

ARADA KAÇAMAK YAPIYOR

Akşam yemeğinde ise fırın tavuk ve kabak spagetti tercih eden oyuncu, her iki haftada bir karbonara makarna gibi kaçamaklar yaptığını da söylüyor. Zaman zaman pizza, burger ya da Meksika mutfağına yöneldiğini belirtiyor.

Meditasyon yapan ve köpekleriyle doğa yürüyüşlerine çıkan Aniston, estetik müdahalelere sıcak bakmadığını ve yaş almayı doğal karşıladığını ifade ediyor. Ünlü yıldız, “Benim için önemli olan sağlıklı ve mutlu olmak” diyor.