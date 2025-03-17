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Acı haber! Kanser tedavisi gören Tanyeli hayatını kaybetti!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
17.03.2025 23:03
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2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin geçtiğimiz gün durumu ağırlaşmıştı ve ünlü isim entübe edilmişti. 54 yaşındaki Tanyeli hayatını kaybetti.

Acı haber! Kanser tedavisi gören Tanyeli hayatını kaybetti!

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavisine devam ediyordu. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli entübe edilmişti.

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HAYATINI KAYBETTİ!

54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde ünlü isimle ilgili umutlandıran haber gelmişti. Tanyeli'nin tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş doktorların ve ailesinin yüzünü güldürdüğü öğrenilmişti. Ne yazık ki kansere yenik düştü.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN TANYELİ'YE VEDA...

Deniz Seki vefat haberini almasının ardından sosyal medya hesabından paylaştım yaptı. Ünlü isim, Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum.. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
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