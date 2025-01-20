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Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! Yasağa uymayanları sert şekilde uyardı! Son hali ise üzdü...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 21:00
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Bir süredir kanserle mücadele eden ve hastanede tedavi gören Tanyeli, doktorunun ziyaretçi konusunda yasak koyduğunu söylemişti. Ünlü isim yasağa uymayıp gelenlere sert şekilde seslendi. Tanyeli'nin son hali ise görenleri üzdü.

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! Yasağa uymayanları sert şekilde uyardı! Son hali ise üzdü...

Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Aylardır hastane odalarında kalan ve birçok operasyon geçiren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili sık sık takipçilerini sosyal medya hesabından bilgilendiriyor.

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Günlerdir hastane odasında yaşamına devam eden Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda Ziyaretçi sürelerinin çok uzun olduğunu söyleyip uyarmıştı. İsyan eden ünlü isim, Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün." demişti.

Tanyeli hasta yatağından isyan etti! "Tuvalete gidemiyorum..." Tanyeli hasta yatağından isyan etti! "Tuvalete gidemiyorum..."

YASAĞA UYMAYANLARA SESLENDİ!

Son olarak ise yaptığı paylaşımla yine ziyaretçilere seslendi. Ziyaretçi yasağı getirilen Tanyeli, Tanyeli, “Günaydın sabah ezanının şifası, bereketi üstünüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Aile dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler" dedi.

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"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. Maskesiz doktor hemşire dahi giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz. Net!" diyerek sert bir şekilde uyardı. Son hali ise görenleri üzdü.

Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
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