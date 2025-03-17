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  4. Kanserle savaşıyordu! Hayatını kaybeden Tanyeli, son doğum gününü böyle kutlamıştı...Geriye o anlar kaldı

Kanserle savaşıyordu! Hayatını kaybeden Tanyeli, son doğum gününü böyle kutlamıştı...Geriye o anlar kaldı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
17.03.2025 23:39
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Uzun zamandır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 2.5 yıldır sürdürdüğü savaşı kaybetti. 54 yaşındaki Tanyeli, yaşama veda etti. Ünlü isim son doğum gününü 7 Ocak'ta arkadaşlarının düzenlendiği sürpriz doğum günü partisiyle kutlamıştı. Geriye o görüntüler kaldı...

Kanserle savaşıyordu! Hayatını kaybeden Tanyeli, son doğum gününü böyle kutlamıştı...Geriye o anlar kaldı

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Uzun bir süre hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşımlar yapan Tanyeli, geçtiğimiz gün durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. 54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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SON DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTI!

Kendisini iyi hissettiği zamanlarda arkadaşlarıyla bir araya gelen Tanyeli, son doğum gününü 7 Ocak'ta kutlamıştı. Hastanede pasta kesen ünlü isim akşam ise arkadaşlarının onun adına hazırladığı sürpriz doğum günü partisine katılmıştı.

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Tanyeli
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