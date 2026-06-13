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Kanye West eşi Bianca Censori'nin üstsüz pozunu paylaştı!

Kanye West, eşi Bianca Censori'nin dikkat çeken yeni fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Son dönemde cinsel saldırı iddialarıyla yeniden gündem olan West'e eleştiriler gecikmedi.

Kanye West eşi Bianca Censori'nin üstsüz pozunu paylaştı!

2022 yılında Kanye West ile evlenen Bianca Censori, özellikle cesur moda tercihleri nedeniyle son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Paylaşılan karede Bianca Censori, kürkten yapılmış kedi maskesiyle üstsüz poz verirken görüntülendi. Göğüslerini elleriyle kapatan isim fotoğrafıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Kanye West eşi Bianca Censori nin üstsüz pozunu paylaştı! 1

Bianca Censori, aynı akşam giydiği sıra dışı kıyafetle de dikkat çekti. Ünlü isim, transparan siyah bir elbise ve kedi maskesiyle görüntülendi. Cesur moda tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Censori'nin kombini sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kanye West eşi Bianca Censori nin üstsüz pozunu paylaştı! 2

Öte yandan Bianca Censori, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, kamuoyunda sıkça tartışılan kıyafet seçimlerinin kendi tercihi olduğunu söylemişti. Censori, eşi Kanye West ile kıyafetleri üzerinde birlikte çalıştıklarını ve bunun ortak bir yaratım süreci olduğunu ifade etmişti.

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Kanye West
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