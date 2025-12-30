MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kanye West’in 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' viral oldu

Kanye West’in internete düşen ve hızla yayılan “bucket list” (ölmeden önce yapılacaklar listesi) sosyal medyada gündem oldu.

Kanye West’in 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' viral oldu

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ne yapsa olay oluyor. Özel hayatıyla ve garip giyimiyle adından sık sık söz ettiren Kanye West'in bu sefer de 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' sosyal medyada yayıldı.

Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri sıraladığı iddia edilen Kanye'nin listesinde 36 madde olduğu öne sürüldü.

Listede Rusya, Brezilya, Şili ve Çin Seddi gibi birçok destinasyona gitmek yer alırken; köpekbalıklarıyla yüzmek, bungee jumping yapmak ve “direk dansı öğrenmek” gibi maddeler de bulunuyor.

Onedio'da yer alan liste şöyle:

Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak
Jamaika’da ev almak
Motosiklet sürmeyi öğrenmek
Güney Amerika’yı gezmek
Köpekbalıklarıyla yüzmek
Paraşütle atlamak (skydiving)
Bungee jumping yapmak
Sörf yapmayı öğrenmek
Tüplü dalış yapmak (scuba dive)
Snowboard yapmak
File binmek
Bir yanardağa tırmanmak
Bir kitap yazmak
Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak
New York’ta ev almak
Los Angeles’tan New York’a araba ile gitmek
Kendi şampuanımı / sabunumu yapmak
İzlanda’daki kaplıcalara gitmek
Drive-in sinemaya gitmek
Fransızca öğrenmek
Çin Seddi’ni ziyaret etmek
Piramitleri görmek
Amazon’u ziyaret etmek
Lut Gölü’nde yüzmek
Ürdün’de Petra’yı görmek
Machu Picchu’ya tırmanmak
Tac Mahal’i ziyaret etmek
Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek (Christ the Redeemer)
Şili’de Moai heykellerini görmek
Kamboçya’da Angkor Wat’ı görmek
Rusya’yı gezmek
Trans Sibirya Ekspresi’ne binmek
Yatırım yapmayı öğrenmek
Sık sık resim yapmak
Bir pug sahiplenmek
Pole dance öğrenmek

Kanye West’in ölmeden önce yapılacaklar listesi viral oldu 1

Öte yandan paylaşılan liste fotoğrafı sahiden Kanye'ye mi ait henüz kesinlik yok...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Huzurevinde yaşıyordu! Kızı bakmak istemedi mi?Huzurevinde yaşıyordu! Kızı bakmak istemedi mi?
Daha yeni final yapmıştı! Bomba iddia heyecanlandırdıDaha yeni final yapmıştı! Bomba iddia heyecanlandırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kanye West
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.