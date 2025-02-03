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Kanye West karısı Bianca Censori Grammy Ödülleri'nde soyunmadan önce ne dedi? İşte iddialar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 13:48
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Kanye West’in eşi Bianca Censori'ye Grammy Ödülleri'nde çıplak şekilde kırmızı halıya çıkmadan önce verdiği rahatsız edici talimatlar, bir lip reader (dudak okuyucu) tarafından ifşa edildi.

Kanye West karısı Bianca Censori Grammy Ödülleri'nde soyunmadan önce ne dedi? İşte iddialar...

47 yaşındaki rapçi Kanye West ve 30 yaşındaki eşi Bianca Censori teşhircilikleriyle bir süredir tartışmalara yol açıyor. Ancak, Los Angeles’taki Grammy Ödülleri kırmızı halısındaki Bianca’nın çıplak gösterisi geçmişte yaptıklarını unutturdu ve sosyal medyada büyük şok yarattı.

Dudak okuyucu, West'in eşi Bianca’ya yaptığı korkutucu yönlendirmeleri çözümlerken, uzun zamandır süren endişeler doğrulandı: West, eşi Bianca’yı eski eşi Kim Kardashian’ın “radikalleşmiş” bir versiyonuna dönüştürmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Çiftin davranışları sosyal medyada sert bir şekilde eleştirilirken, Kanye West’in eşi üzerinde yarattığı baskı ve etkiler de büyük bir tartışma konusu oldu.

Kırmızı halıda yaşanan o anlarda Kanye West’in Bianca’ya verdiği talimatlar merak edildi. O anlar, CBS Mornings tarafından TikTok’ta paylaşılan ve hızla viral olan bir videoya yansıdı. Videoda, çiftin kırmızı halıda gergin bir şekilde konuştuğu görülüyor.

LipReader’ın kurucusu ve baş analisti Nicola Hickling’e göre, Kanye West’in Bianca’ya "Şimdi sahne yapıyorsun" dediği ortaya çıktı. Bianca Censori, bu talimata başını sallayarak onay verdi.

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Uzmana göre West, "Bir sahne yarat, ben de sana çok mantıklı geleceğini söyleyeyim" demiş gibi görünüyor. Censori bir kez daha başını salladı, bunun üzerine West iddialara göre 'Onu arkana bırak ve sonra dön, seni yakaladım' dedi.

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Hickling'e göre Censori de "Tamam, gidelim" diye karşılık verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Kanye West Bianca Censori
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