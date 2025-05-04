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Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet Konuşanlar'a katıldı! Hasan Can Kaya yaptığı bağışı duyunca dayanamadı: Sen 4 milyar dolara...

Bir dönem Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet, Konuşanlar'da ortaya çıktı. Karamehmet'in gelini yaptığı bağışla Hasan Can Kaya'yı şoke etti.

Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet Konuşanlar'a katıldı! Hasan Can Kaya yaptığı bağışı duyunca dayanamadı: Sen 4 milyar dolara...
Kubra Akalın

Konuşanlar son bölümde dikkat çeken bir konuk vardı. Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet Hasan Can Kaya'da ortaya çıktı.

Karamehmet'in gelini katıldığı programda yaptığı bağış açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu programda, Karamehmet’in bağış olarak 5 bin TL vermek istediği duyan Hasan Can Kaya dayanamadı.

Hasan Can Kaya, “Bugün aramızda çok zenginler var” diyerek mikrofonu Sedef Karamehmet'e uzattı. Kaya'nın “Ne kadar bağış yapmak istersiniz?” sorusuna Karamehmet’in cevabı 5 bin TL olunca, ünlü komedyen tepkisini gizleyemedi:

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“Gerçekten ayıp. Sen 4 milyar dolara ... (özel bir banka)’yi sattın.”

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Sedef Karamehmet'in "Ben öyle reklam sevmem" sözlerine ise Kaya dayanamayarak
“Beş bin liranın reklamını yapmam ki. Bu reklam değil, bu utanç. 50 bin lira yapıyor ÇYDD’ye" dedi.

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SERVETİYLE TANINIYORDU

Sedef Karamehmet’in kayınpederi olan Mehmet Emin Karamehmet, 2000’li yıllarda Forbes listelerinde Jeff Bezos gibi dünya devlerini bile geride bırakarak 8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olmuştu. Karamehmet, bir dönem sahibi olduğu bankayı milyar dolarlık bir satışla elden çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Mehmet Emin Karamehmet
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