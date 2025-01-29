Kardeşini dudağından öpmüştü! Adli kontrolle serbest kalan Dilan Polat, yeni gelişmeyi duyurdu!

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya ara vereceğini söylese de yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar başına dert olan Dilan Polat ve kardeşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILDI!

Haftada 3 gün imza atan Dilan Polat, hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Dilan Polat “Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü. Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah” dedi.