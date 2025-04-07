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Karısı kaçınca Müge Anlı'ya koştu! Bu sözleri sosyal medyayı salladı: 17 yılın son 4 ayı çok iyiydim

Aykut Kaba 5 çocuğunun annesi olan eşi Nazlı Kaba'nın evden kaçması sonrası Müge Anlı'ya çıktı. Aykut Kaba eşinin eve dönmesini isterken söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı ise genç adama verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Karısı kaçınca Müge Anlı'ya koştu! Bu sözleri sosyal medyayı salladı: 17 yılın son 4 ayı çok iyiydim
Kubra Akalın

Edirne'nin Havsa İlçesinde 28 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 34 yaşındaki 5 çocuk annesi Bircan Nazlı Kaba'nın eşi Aykut Kaba Müge Anlı'dan yardım istedi.

Aykut Kaba, programda yaptığı açıklamalarda eşinin ilgisizliği nedeniyle başka kadınlara yöneldiğini ve geçmişte eşine şiddet uyguladığını itiraf etti. Müge Anlı'dan yardım isteyen Kaba'nın sözleri Müge Anlı'yı kızdırdı.

Anlı adamın parasızlık açıklamasına sinirlenerek "Param yoktu ama başka kadına da para yedirecek para buldum. Öyle karıyı aldatmak para ister. Birbirimizi kandırmayalım" diyerek kızdı.

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MÜGE ANLI DAYANAMADI

Aykut Kaba'nın daha sonra açıklamasında "17 yılın son 4 ayı çok iyiydik neden kaçtı anlamadım" sözleri dikkat çekti. Müge Anlı ise "4 ay öncesine kadar yolun yol değildi 4 aydır yeni yol çizdiğini düşünüyorsun kadın kaçtı yani" deyince Kaba "17 yıl ben ona sürekli şiddet uygulayıp da onu mutsuz etmiş bir kişi değilim ki..." yanıtını verdi.

Ancak sosyal medyada "17 yılın son 4 ayı çok iyiydik neden kaçtı anlamadım" sözleri gündem oldu.

Programda yaşanan gelişmeler sonucunda Bircan Nazlı Kaba’nın bulunduğu açıklandı. Kaba, yaptığı açıklamada, “Keşke şimdi yanında olduğum adama daha önce gelseydim” diyerek şoke etti.

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Eşi Aykut Kaba ise çocuklarının annesi olan Bircan Nazlı Kaba’ya sinirlendi ve çirkin ifadeler kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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