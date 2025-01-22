Kartalkaya'da 76 kişi hayatını kaybetti! Çağla Şıkel konuşmakta zorlandı ama sözünü sakınmadı! 'Felaketin suçluları...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilen otelde 76 kişi hayatını kaybetti ve 51 kişi de yaralandı.

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı.

Yaşanan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildi. Yaşanan bu faciaya ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Etiler'de görüntülenen Çağla Şıkel'e mikrofon uzatıldı ama ünlü isim konuşmakta zorlandı.

'DÜŞÜNDÜKÇE DELİRİYORUM'

Şıkel; ''Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum ve inanılmaz üzgünün. Dünyanın neresinde olursa olsun korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Umarım ihmalkarlıkların sonucu yaşadığımız felaketin suçluları cezalarını en ağır şekilde çeker.' ifadelerini kullandı.