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  4. Kartalkaya'da 76 kişi hayatını kaybetti! Çağla Şıkel konuşmakta zorlandı ama sözünü sakınmadı! 'Felaketin suçluları...'

Kartalkaya'da 76 kişi hayatını kaybetti! Çağla Şıkel konuşmakta zorlandı ama sözünü sakınmadı! 'Felaketin suçluları...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 13:06
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangında onlarca kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu faciaya ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Şıkel konuşmakta zorlandı ama sözünü hiç sakınmadı...

Kartalkaya'da 76 kişi hayatını kaybetti! Çağla Şıkel konuşmakta zorlandı ama sözünü sakınmadı! 'Felaketin suçluları...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilen otelde 76 kişi hayatını kaybetti ve 51 kişi de yaralandı.

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı.

YANGIN

Yaşanan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildi. Yaşanan bu faciaya ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Etiler'de görüntülenen Çağla Şıkel'e mikrofon uzatıldı ama ünlü isim konuşmakta zorlandı.

ÇAĞLA 3

'DÜŞÜNDÜKÇE DELİRİYORUM'

Şıkel; ''Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum ve inanılmaz üzgünün. Dünyanın neresinde olursa olsun korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Umarım ihmalkarlıkların sonucu yaşadığımız felaketin suçluları cezalarını en ağır şekilde çeker.' ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA 2

Anahtar Kelimeler:
Bolu Çağla Şıkel kartalkaya kayak merkezi
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