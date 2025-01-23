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  4. Kartalkaya'daki facia sonrası kayak yapmaya devam edenlere sert çıktı! Önder Açıkbaş ağzına geleni saydı

Kartalkaya'daki facia sonrası kayak yapmaya devam edenlere sert çıktı! Önder Açıkbaş ağzına geleni saydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2025 13:27
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Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili gözaltı sayısı da 11 oldu. Grand Kartal Otel'le ilgili ihmallerin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Ünlü oyuncu Önder Açıkbaş da konuya dair sert açıklamalar da bulundu.

Kartalkaya'daki facia sonrası kayak yapmaya devam edenlere sert çıktı! Önder Açıkbaş ağzına geleni saydı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 78 oldu. Çok sayıda yaralının bulunduğu olayla ilgili soruşturma da hızla devam ediyor.

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Grand Kartal Otel'le ilgili ihmallerin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Faciaya tepki gösterenlerden biri de ünlü oyuncu Önder Açıkbaş oldu.

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Açıkbaş 'Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu kadar ucuz ölüm olmamalı. Biri birine, diğeri diğerine top atıyor. Birilerinin istifa etmesi bize kendimizi daha medeni bir ülkede yaşadığımızı hissettirecek ama genetik olarak galiba olduğumuz yeri bırakmama gibi bir şeyimiz var.' diye konuştu.

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'MADEM PARASINI ÖDEDİK'

Ünlü oyuncu yangın sonrası diğer otellerdeki müşterilerin kayak yapmaya devam etmesine de tepki gösterdi. Açıkbaş; 'Yangın var, otel kül olmuş yan otelde kayağa devam insanlar var. Madem parasını ödedik para boşuna gitmesin deyip kaymayı... Yüzünüzdeki maskeye mi güveniyorsunuz? Kaymaya devam etmek... Öyle bir şey ki kayıyorlar ve kafalarını kaldırıp otele bakan yok' diyerek sert ifadeler kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bolu Önder Açıkbaş kartalkaya kayak merkezi
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