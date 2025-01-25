Kartalkaya’daki faciaya o da kayıtsız kalmadı! Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'ın sözleri gündem oldu! 'Her kelimesi doğru'

Tüm Türkiye günlerdir önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya’daki faciayı konuşuyor. 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayata gözlerini kapadı.

Facia hakkında soruşturma başlatıldı ve ihmaller gündeme getirildi. Ünlü isimler olaya dair tepkilerini dile getirmeye başladı. Bu isimlerden biri de şimdilerde Bahar dizisinde 'Nevra Yavuzoğlu' karakterine hayat veren Hatice Aslan oldu.

Ünlü oyuncu konuya dair yaptığı açıklamayla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatice Aslan ''Devletin başındakilere güvenmek istiyoruz. Ben nasıl oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam ve başka bir şeye karışmıyorsam, herkes kendi işini yapsın ve doğru dürüst yapsın. Bu kadar çok maddeci bu kadar çok paraya düşkünlük... Her şeyi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi. Biraz ülkemize önem versinler. İstediğim bu yani...

'YAZIKLAR OLSUN'

Bunun denetimi yok mu? Denetleyeni yok mu? Parayla iş yürütmek... Yazıklar olsun diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu sözlerine sosyal medyada; 'her kelimesi doğru', 'çok doğru konuşmuş' gibi yorumlar yapıldı.