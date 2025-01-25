MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kartalkaya’daki faciaya o da kayıtsız kalmadı! Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'ın sözleri gündem oldu! 'Her kelimesi doğru'

Kartalkaya’daki faciaya o da kayıtsız kalmadı! Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'ın sözleri gündem oldu! 'Her kelimesi doğru'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia sonrası olaya dair soruşturma başlatıldı. Ünlü isimlerden de faciaya neden olan ihmallere dair tepkiler gecikmedi. Ünlü oyuncu Hatice Aslan yaptığı son açıklamalarla dikkat çekti.

Kartalkaya’daki faciaya o da kayıtsız kalmadı! Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'ın sözleri gündem oldu! 'Her kelimesi doğru'

Tüm Türkiye günlerdir önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya’daki faciayı konuşuyor. 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayata gözlerini kapadı.

Facia hakkında soruşturma başlatıldı ve ihmaller gündeme getirildi. Ünlü isimler olaya dair tepkilerini dile getirmeye başladı. Bu isimlerden biri de şimdilerde Bahar dizisinde 'Nevra Yavuzoğlu' karakterine hayat veren Hatice Aslan oldu.

yangın

Ünlü oyuncu konuya dair yaptığı açıklamayla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatice Aslan ''Devletin başındakilere güvenmek istiyoruz. Ben nasıl oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam ve başka bir şeye karışmıyorsam, herkes kendi işini yapsın ve doğru dürüst yapsın. Bu kadar çok maddeci bu kadar çok paraya düşkünlük... Her şeyi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi. Biraz ülkemize önem versinler. İstediğim bu yani...

hatice aslan

'YAZIKLAR OLSUN'

Bunun denetimi yok mu? Denetleyeni yok mu? Parayla iş yürütmek... Yazıklar olsun diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu sözlerine sosyal medyada; 'her kelimesi doğru', 'çok doğru konuşmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bolu Hatice Aslan kartalkaya kayak merkezi bahar Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

Yer: Konya... Çöken binayla ilgili korkunç iddialar: 4 kişi gözaltında! "Balıkçı kolon kesti"

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Son nefesini namaz kılarken verdi! Anbean kamerada: "Secdede hala kalkmadı"

Son nefesini namaz kılarken verdi! Anbean kamerada: "Secdede hala kalkmadı"

Son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

Son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı!

1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı!

Rizespor'a imza atan Samet Akaydin'dan olay hamle! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...

Rizespor'a imza atan Samet Akaydin'dan olay hamle! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.