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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciaya o da sessiz kalamadı! Şevval Şahin 'Nasıl bir ihmal bu?' diyerek sitem etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 10:09
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan otelde çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili sebebi ile 237 kişinin konakladığı otelde adeta can pazarı yaşandı. 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 51 kişi de yaralandı. Ünlü manken Şevval Şahin'de yaşananlara kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciaya o da sessiz kalamadı! Şevval Şahin 'Nasıl bir ihmal bu?' diyerek sitem etti

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı görüntüler Türkiye'yi yasa boğdu.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 51 kişi de yaralandı. Yaşanan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildi.

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Ünlü isimler bu faciaya sessiz kalamadı ve sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptılar. Bu isimlerden biri de ünlü manken Şevval Şahin oldu.

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Şahin; 'Başımz sağolsun çok üzgünüm. İnanılır gibi değil nasıl bir ihmal bu? Sabır ve şifa diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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