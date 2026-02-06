MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

TRT'nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor

TRT1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları'nda yine şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Dizide Ahsen Öğretmen karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in projeye kendi isteğiyle veda edeceği öğrenildi.

TRT'nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor
Öznur Yaslı İkier

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları'nda şaşırtan bir karar alındı.

Pazartesi akşamlarına farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran dizide bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Motto Yapım imzalı dizide Ahsen Öğretmen karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in ekibe veda edeceği ortaya çıktı.

TRT nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülper Özdemir kendi isteğiyle ekipten ayrılacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip İskender'in Ege kıyılarında bir cenneti andıran Arafköy'e düşen yolculuğunu konu ediniyor. Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.

TRT nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor 2

Çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın hayatı, oğlu Kâmil'in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gözleri görmeyen kızı Ayşecik ile birlikte çiftlik işleriyle uğraşırken, diğer yandan kayıp oğlunu bulmak için çaresizce mücadele eder.

TRT nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor 3

İskender'in yolu, umut dolu mücadelesiyle sembolleşen Cennet Ana ile kesiştiğinde, her ikisinin de hayatı bambaşka bir şekil almaya başlar.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konserleri için kararını verdi! 'Birlikte iyileşeceğiz' Konserleri için kararını verdi! 'Birlikte iyileşeceğiz'
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.