TRT'nin iddialı dizisi Cennetin Çocukları'nda şaşırtan ayrılık! Kendi isteğiyle veda ediyor

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları'nda şaşırtan bir karar alındı.

Pazartesi akşamlarına farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran dizide bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Motto Yapım imzalı dizide Ahsen Öğretmen karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in ekibe veda edeceği ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülper Özdemir kendi isteğiyle ekipten ayrılacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip İskender'in Ege kıyılarında bir cenneti andıran Arafköy'e düşen yolculuğunu konu ediniyor. Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.

Çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın hayatı, oğlu Kâmil'in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gözleri görmeyen kızı Ayşecik ile birlikte çiftlik işleriyle uğraşırken, diğer yandan kayıp oğlunu bulmak için çaresizce mücadele eder.

İskender'in yolu, umut dolu mücadelesiyle sembolleşen Cennet Ana ile kesiştiğinde, her ikisinin de hayatı bambaşka bir şekil almaya başlar.