Kate Moss plajda keyif yaparken neye uğradığını şaşırdı! Çırılçıplak bir adam önünden geçti

Kate Moss leopar desenli bikini üstü ve altıyla plajda oldukça şık görünüyordu. Moss, 22 yaşındaki kızı Lila Grace ve 23 yaşındaki sevgilisi Yoni Helbitz ile birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu. Ancak işte o sırada olanlar oldu.

Moss’un dikkati, plajda çıplak gezen bir kişinin görülmesiyle dağıldı.

51 yaşındaki süper model Kate Moss, Formentera’daki tatilinde çıplak bir adamı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kate ilk başta şaşkın ve hafif rahatsız bir yüz ifadesi takındı, ancak daha sonra güneşlenirken gülümseyerek durumu umursamaz hale geldi.

Sade makyajı ve dağınık topuz saç modeliyle doğal güzelliğini ön plana çıkaran Moss, bir süre daha plajda kaldıktan sonra plajdan ayrıldı.