Kate Moss plajda keyif yaparken neye uğradığını şaşırdı! Çırılçıplak bir adam önünden geçti

Formentera tatilinde olan Kate Moss, çıplak bir adamın plajda gezinmesiyle şaşkınlık yaşadı. Leopar desenli bikinisiyle dikkat çeken süpermodel, önce durumu garipsedi sonra ise umursamadı.

Kate Moss plajda keyif yaparken neye uğradığını şaşırdı! Çırılçıplak bir adam önünden geçti
Kubra Akalın

Kate Moss leopar desenli bikini üstü ve altıyla plajda oldukça şık görünüyordu. Moss, 22 yaşındaki kızı Lila Grace ve 23 yaşındaki sevgilisi Yoni Helbitz ile birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu. Ancak işte o sırada olanlar oldu.

Moss’un dikkati, plajda çıplak gezen bir kişinin görülmesiyle dağıldı.

Kate Moss plajda keyif yaparken neye uğradığını şaşırdı! Çırılçıplak bir adam önünden geçti 1

51 yaşındaki süper model Kate Moss, Formentera’daki tatilinde çıplak bir adamı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kate Moss plajda keyif yaparken neye uğradığını şaşırdı! Çırılçıplak bir adam önünden geçti 2

Kate ilk başta şaşkın ve hafif rahatsız bir yüz ifadesi takındı, ancak daha sonra güneşlenirken gülümseyerek durumu umursamaz hale geldi.

Sade makyajı ve dağınık topuz saç modeliyle doğal güzelliğini ön plana çıkaran Moss, bir süre daha plajda kaldıktan sonra plajdan ayrıldı.

Kate Moss
