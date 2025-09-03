MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kayahan'ın kızı çok sert çıktı! İpek Açar'a olay sözler: Yeni kocasıyla eski kocasını...

Usta sanatçı Kayahan’ın vefatının ardından yaşanan aile içi tartışmalar sürüyor. Sanatçının kızı Beste Açar, babasının eşi İpek Açar'a olay ifadeler kullandı.

Kayahan'ın kızı çok sert çıktı! İpek Açar'a olay sözler: Yeni kocasıyla eski kocasını...
Kubra Akalın

2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasındaki kavga bitmiyor.

Beste Açar, babası anısına düzenlenen konserlerde İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü’nün sahne almasını eleştirmişti.

Kayahan ın kızı çok sert çıktı! İpek Açar a olay sözler: Yeni kocasıyla eski kocasını... 1

Bunun üzerine açıklama yapan İpek Açar, “Çok özenle hazırlanıyoruz Kayahan konserlerine. Senede bir defa anma yapıyoruz. Her yaz da konserlerimiz var. Vefa sözle değil yürekle olur” ifadelerini kullandı.

Kayahan ın kızı çok sert çıktı! İpek Açar a olay sözler: Yeni kocasıyla eski kocasını... 2

Ancak bu sözlere Beste Açar’dan sert bir yanıt geldi. Ünlü sanatçının kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeni kocasıyla eski kocasını anıp hasılatı sayarken aklına bunu söylemek gelmiş. Eyşan bir dizi karakteri değil, gerçekmiş.”

İki isim arasındaki bu polemik kısa sürede magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Sabancı tepkisi! Eski sevgili gündemdeHakan Sabancı tepkisi! Eski sevgili gündemde
"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi

Anahtar Kelimeler:
Kayahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi

"12 sene geçti" diyerek eski halini paylaştı! 122 kilo verip eridi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.