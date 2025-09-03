Kayahan'ın kızı çok sert çıktı! İpek Açar'a olay sözler: Yeni kocasıyla eski kocasını...

2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasındaki kavga bitmiyor.

Beste Açar, babası anısına düzenlenen konserlerde İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü’nün sahne almasını eleştirmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan İpek Açar, “Çok özenle hazırlanıyoruz Kayahan konserlerine. Senede bir defa anma yapıyoruz. Her yaz da konserlerimiz var. Vefa sözle değil yürekle olur” ifadelerini kullandı.

Ancak bu sözlere Beste Açar’dan sert bir yanıt geldi. Ünlü sanatçının kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeni kocasıyla eski kocasını anıp hasılatı sayarken aklına bunu söylemek gelmiş. Eyşan bir dizi karakteri değil, gerçekmiş.”

İki isim arasındaki bu polemik kısa sürede magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.