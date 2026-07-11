Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayalini gerçekleştirerek kayalığın zirvesine inşa ettiği ve yıllar içinde ilçenin simgelerinden biri haline gelen ev satışa çıkarıldı.

Taştan çifti, İstanbul'daki görevlerinin ardından daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla yıllar önce Kemaliye'ye yerleşti ve kayalık alanda ev inşa etmeye karar verdi.

İnşaat sürecinde kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri önce insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel bir teleferik sistemi sayesinde zirveye ulaştırıldı.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdiven kullanılarak çıkılıyor.

Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

FİLM PLATOSU OLDU

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.

Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, Haziran ayı sonunda evi satışa çıkarırken, ilçenin sembolleri arasında gösterilen yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi.

İlan açıklamasında yapının özelliklerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye genelinde emsali olmayan, yerine yenisi konulamayacak bir yapı. Bölgenin turizm potansiyeli her yıl artarken, bu tarz yapılar değerini katlayarak korur. Hem yaşamak hem de yatırım amacıyla değerlendirilebilecek nadir mülklerden. Haberlere, medyalara, filmlere konu olmuş, Türkiye genelinde bilinen bir yapı. Böyle evler ilan sitelerinde sık çıkmaz, çıktığında da uzun süre beklemez."

Kaynak: İHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır