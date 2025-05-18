Kaza geçiren Berk Atan sonunda sete döndü! Gönül Dağı setinden paylaştı

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizinin yemek arası dönüşü trafik kazası geçirmişti. Trafik kazası geçiren Berk Atan bir süre hastanede kaldı.

Berk Atan başına gelenlerden sonra şu açıklamayı yapmıştı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Vücudunda kırıklar oluşan oyuncu bir süre dinlendikten sona işinin başına döndü.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan 'Uzun bir çalışma döneminin son günü çok şükür' dedi.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ TARİHİ

Öte yandan 6. sezon onayını alan dizi 14 Haziran’da ekrana gelecek 182. bölümüyle sezon finali yapacak.