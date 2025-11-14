Kelly Brook "Asla yapmam" demişti! Ücreti duyunca kabul etti

Kelly Brook I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! yarışmasına katılmasıyla gündeme geldi. Model ve sunucu 16 Kasım’da başlayacak yeni sezonda ormana girecek on ünlü isimden biri olacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre Kelly Brook, programa katılmak için tam 300 bin sterlin (yaklaşık 340 bin euro) kazanacak.

Kelly Brook aslında 2018 yılında bu yarışmayı kesin bir dille reddetmişti. Heart radyo programında, “Göz, koyun testisi gibi şeyler yemek istemiyorum. Devlet borcum olsa bile asla katılmam" demişti.

Ancak uzmanlara göre bu geçmiş açıklama, Kelly’nin pazarlık gücünü artırdı.

Halkla ilişkiler uzmanı Riley Gardiner, “Son dakika çağrılan isimler genelde çok güçlü bir pazarlık pozisyonunda olur. Yapımcılar listeyi tamamlamak için tanınan ve geniş kitlelere hitap eden bir isim aradıysa Kelly tüm kriterleri karşılıyor" dedi.