Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle...

Bir dönemin dikkat çeken isimlerinden Kelly Brook hayatta kalmak için büyük mücadele verilen fenomen yarışma "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!"e katılmaya karar verdi.

Daha önce yarışmaya asla katılmayacağını söyleyen 45 yaşındaki eski model, pazar günü başlayacak yeni sezonda Martin Kemp, Ruby Wax ve Alex Scott gibi ünlü isimlerle birlikte Avustralya ormanında yer alacak.

Ormana girmeden önce konuşan Kelly, yarışmaya hazırlanırken “kendini şımarttığını” ve kilo almaya çalıştığını itiraf etti:

“Kendimi biraz ‘şişmanlatmaya’ çalıştım; bol bol çikolata yedim, fırın yemekleri yedim ve birkaç kadeh şarap içtim. Yaptığım tek hazırlık, kafein ve şekeri azaltmak oldu.”

Ayrıca ormanda Myleene Klass’ın ünlü bikini sahnesini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyleyen Kelly, kamp için mayolarını da çantasına koyduğunu belirtti.

Orman için bikinilerini çoktan hazırladığını belirten Kelly, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kesinlikle ikonik bir an, değil mi? Biraz korkutucu ama çok sayıda mayo seçeneğim var. Birkaç bikini de götüreceğim. Bu yarışmanın insanların hayatını değiştirdiğini duydum, bu da beni çok heyecanlandırıyor. Pek çok kişi yarışmaya girip bambaşka biri olarak çıktığını söylüyor. Hayata bakış açını değiştirdiğini de duydum; ben de öyle bir deneyim yaşamayı umuyorum.”