MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle...

Kelly Brook, katıldığı yeni yarışma öncesi yaptığı açıklamada, “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!” programındaki zorlu beslenme koşullarına karşı aldığı önlemleri anlattı.

Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle...

Bir dönemin dikkat çeken isimlerinden Kelly Brook hayatta kalmak için büyük mücadele verilen fenomen yarışma "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!"e katılmaya karar verdi.

Daha önce yarışmaya asla katılmayacağını söyleyen 45 yaşındaki eski model, pazar günü başlayacak yeni sezonda Martin Kemp, Ruby Wax ve Alex Scott gibi ünlü isimlerle birlikte Avustralya ormanında yer alacak.

Ormana girmeden önce konuşan Kelly, yarışmaya hazırlanırken “kendini şımarttığını” ve kilo almaya çalıştığını itiraf etti:

Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle... 1

“Kendimi biraz ‘şişmanlatmaya’ çalıştım; bol bol çikolata yedim, fırın yemekleri yedim ve birkaç kadeh şarap içtim. Yaptığım tek hazırlık, kafein ve şekeri azaltmak oldu.”

Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle... 2

Ayrıca ormanda Myleene Klass’ın ünlü bikini sahnesini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyleyen Kelly, kamp için mayolarını da çantasına koyduğunu belirtti.

Kelly Brook fenomen yarışmaya katıldı! Ormanda bikinisiyle... 3

Orman için bikinilerini çoktan hazırladığını belirten Kelly, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kesinlikle ikonik bir an, değil mi? Biraz korkutucu ama çok sayıda mayo seçeneğim var. Birkaç bikini de götüreceğim. Bu yarışmanın insanların hayatını değiştirdiğini duydum, bu da beni çok heyecanlandırıyor. Pek çok kişi yarışmaya girip bambaşka biri olarak çıktığını söylüyor. Hayata bakış açını değiştirdiğini de duydum; ben de öyle bir deneyim yaşamayı umuyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı
İddialar sonrası başsavcılıktan 3 kritik talimatİddialar sonrası başsavcılıktan 3 kritik talimat

Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.