Robotla yaptığı garip dans iyi bitmedi! Cardi B rezil oldu

San Francisco sokaklarında robotla şov yapan Cardi B, beklenmedik bir anda dengesini kaybeden robotun üzerine devrilmesiyle korku dolu anlar yaşadı; video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Robotla yaptığı garip dans iyi bitmedi! Cardi B rezil oldu

Ünlü rapçi Cardi B, San Francisco sokaklarında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Sokakta sergilenen bir robotla etkileşime giren Cardi B’nin şov amaçlı dansı, beklenmedik bir kazayla sonuçlandı.

TMZ tarafından paylaşılan görüntülere göre Cardi B, kalabalığın önünde bir robota yaklaşarak dans yapacağını söyledi. Cesur tavırlarıyla dikkat çeken rapçi, robotun etrafında dans etti, metal gövdesine dokundu ve hatta yüzüne doğru eğilerek öpme hareketi yaptı.

Robotla yaptığı garip dans iyi bitmedi! Cardi B rezil oldu 1

Tam bu sırada robotun aniden öne doğru hamle yapmasıyla dengesini kaybettiği ve Cardi B’nin üzerine doğru devrildiği görüldü. Rapçi yaşanan ani temasla kısa süreli bir çığlık atarken, çevredeki kişiler hızla yardıma koştu. Robotun Cardi B’nin bacaklarının arasına doğru düşmesi, sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

Robotla yaptığı garip dans iyi bitmedi! Cardi B rezil oldu 2

Olayın ardından Cardi B’nin ayağa kalktığı ve herhangi bir yaralanma yaşamadığı görüldü. Ünlü rapçinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Olay sonrası paylaşılan videolar binlerce yorum alırken Cardi B fena dile düştü.

