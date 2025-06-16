Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Kemal Gülman evlendi! Mariam Mekhdieva’nın gelinliği tam not aldı

Gülman Group Kurucu ve Onursal Başkanı Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Kemal Gülman, Mariam Mekhdieva ile dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturdu.

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri Gülman Ailesi’ni bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin şıklıklarını yarıştırdıkları özel gecede duygu dolu anlar da yaşandı.

Organizasyonu Vakko Holding’in üstlendiği gecenin çift ilk danslarını ettikten sonra nikah kıyıldı.

Gelin Mekhdieva özel gece için Zuhari Murad tasarımı bir gelinlik tercih ederken Damat ise Tom Ford takımıyla boy gösterdi.

GELİNLİK TAM NOT ALDI

Gelin Mekhdieva'nın uzun kollu dantel işlemeli ve kayık yaka gelinliği tam not aldı. Sosyal medyada; 'gelinlik çok güzel', 'şık ve gösterişli', 'gelinlik baya iyi' gibi yorumlar yapıldı.

Çiftin şahitliğini ise onları tanıştıran yakın dostları yaptı. Feryal Gülman düğünün finalini, oğlu Aslan Kemal Gülman’la dans ederek yaptı.

MOSKOVA’DA NİŞANLANMIŞLARDI

Aslan Kemal Gülman ile Mariam Mekhdieva 15 Eylül’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görkemli bir törenle nişanlanmışlardı.