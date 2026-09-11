Kemanın yeni nesil yıldızı Javadoff Türkiye turnesinde!

Turne, 16 Eylül'de Zonguldak'ta başlayacak sırasıyla, Bartın, Karabük, Kastamonu, İzmir, Afyon, Kütahya, Bodrum, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Malatya, Sakarya, Bandırma, Gaziantep, İskenderun, Mersin, Adana, Kilis, Bolu, Çorlu, Ankara, Antalya, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kayseri'de devam edecek ve 11 Aralık gecesi Edirne'de sonaerecek.

Küçük yaşlarda keman eğitimine başlayan ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle adını duyuran Javadoff, kendine özgü tarzıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Kariyeri boyunca Eurovision birincisi Alexander Rybak ve dünyaca tanınan piyanist Lola Astanova gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, sosyal medyadaki performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 40 şehrinde sahne alan Javadoff, konserlerine gösterilen yoğun ilginin ardından yeni sezonda turne programını daha da genişletiyor. Sanatçı, BKM Mutfak organizasyonuyla “We Don’t Say I Love You” turnesi kapsamında yeniden Türkiye yollarına çıkarak çok sayıda şehirde dinleyicileriyle buluşacak.

Javadoff, konserlerinde kendisine eşlik eden orkestrasıyla güçlü ve bütünlüklü bir müzik deneyimi sunuyor. Kendi eserlerinin yanı sıra sevilen Türk müziklerini, Türk dizi müziklerini, yabancı film müziklerini, dünya hitlerini ve klasik eserleri özel düzenlemeler ve kendine özgü keman yorumuyla yeniden hayat veriyor. Farklı müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturan sanatçı, güçlü tekniğini enerjik ve duygusal bir performansla birleştiriyor.

“WE DON’T SAY I LOVE YOU”

Turneye adını veren “We Don’t Say I Love You”, duyguları anlatmak için her zaman kelimelere ihtiyaç olmadığından ilham alıyor. Kimi zaman tanıdık bir Türk melodisi, kimi zaman unutulmaz bir film müziği, kimi zaman da dünyaca ünlü bir eser sözlere ihtiyaç duymadan dinleyiciyle buluşuyor.

Çünkü bazen duyguları anlatmak için kelimelere değil, yalnızca müziğe ihtiyaç vardır.

Bazı konserler yalnızca dinlenir, bazıları ise uzun süre sizinle kalır. Notaların ruhunuza dokunduğu ve müziğin etkisini yalnızca duymakla kalmayıp hissedeceğiniz özel bir geceye hazır olun.

“We Don’t Say I Love You”, kelimelerin sustuğu, müziğin konuştuğu bir deneyime davet ediyor. Bu benzersiz atmosferi canlı yaşayacak şanslı dinleyicilerden biri olmak ve müziğin bıraktığı izin bir parçası olmak için Javadoff’u sahnede izleme fırsatını kaçırmayın. Biletler sadece Bubilet.com'da.