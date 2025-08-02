MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Maslak İTÜ'de konser verdi. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de gittiği konserde aşk dolu anlar kameralara yansıdı. Çift çevresindeki kalabalığı umursamadan öpüştü.

Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar
Kubra Akalın

Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da Türk hayranlarıyla bir araya geldi. 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan şarkıcının konserine ünlüler akın etti.

Kenan Doğulu; "Çok sevdiğim bir sanatçı, çok heyecanlıyız. İstanbul'da böyle etkinlikler çok artsın. Yabancı starları burada daha çok görmek istiyoruz" derken konser sonrası evinde Justin Timberlake için için parti vereceği iddialarının doğru olmadığını belirtmişti.

Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar 1

Konserden kısa süre sonra Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk dolu anları magazinmedyası tarafından paylaşıldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar 2

Konserde kalabalığı umursamayan ünlü çift dakikalarca öpüştü. Birbirlerini öpmeye doyamayan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk dolu anları gündem oldu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar 3
2014 yılında Los Angeles’ta evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, 11. evlilik yıldönümlerini romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Kenan Doğulu fotoğraf paylaşıp “Seni çok seviyorum” notunu düşerken, Beren Saat ise eşine “Ben de seni çok seviyorum. 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim” mesajıyla karşılık vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocası göğüs detayını görünce mesaj attı: "Siler misin?"Kocası göğüs detayını görünce mesaj attı: "Siler misin?"
Önce başını kapattı sonra bikini giyip hamakta poz verdiÖnce başını kapattı sonra bikini giyip hamakta poz verdi

Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

İzmir'de kan donduran cinayet! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; Katil en yakınları çıktı

İzmir'de kan donduran cinayet! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; Katil en yakınları çıktı

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk'un Lazio maçı 11'i

Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk'un Lazio maçı 11'i

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.