Kenan Doğulu ve Beren Saat konserde kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar

Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da Türk hayranlarıyla bir araya geldi. 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan şarkıcının konserine ünlüler akın etti.

Kenan Doğulu; "Çok sevdiğim bir sanatçı, çok heyecanlıyız. İstanbul'da böyle etkinlikler çok artsın. Yabancı starları burada daha çok görmek istiyoruz" derken konser sonrası evinde Justin Timberlake için için parti vereceği iddialarının doğru olmadığını belirtmişti.

Konserden kısa süre sonra Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk dolu anları magazinmedyası tarafından paylaşıldı.

Konserde kalabalığı umursamayan ünlü çift dakikalarca öpüştü. Birbirlerini öpmeye doyamayan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk dolu anları gündem oldu.

2014 yılında Los Angeles’ta evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, 11. evlilik yıldönümlerini romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Kenan Doğulu fotoğraf paylaşıp “Seni çok seviyorum” notunu düşerken, Beren Saat ise eşine “Ben de seni çok seviyorum. 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim” mesajıyla karşılık vermişti.