Kenan Doğulu ve Beren Saat Los Angeles yangını sonrası kararını verdi! 3 milyon dolarlık yeni villa arıyorlar

Kenan Doğulu ile Beren Saat’in, Malibu sahilindeki 2.5 milyon dolarlık evleri Ocak 2025’teki büyük Los Angeles yangınında kül olmuştu.

Doğulu’nun 1 milyon dolarlık stüdyosu, özel kayıtları, dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 gitar, Beren Saat’in gelinliği, 50’ye yakın heykel ve tablo yanan eşyalar arasındaydı. Çift sigortadan paralarını aldı.

SİGORTA PARASI SONRASI FİKİRLERİ DEĞİŞTİ

Ünlü çift sigorta parasını aldıktan sonra yeni bir karar verdi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, kül olan villanın yerine yenisini yaptırmaktan vazgeçti. Bunun yerine Hollywood’da yeni bir villa bakıyorlar.

Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Hollywood bölgesinden fiyatı 3 milyon dolardan başlayan evlere bakan çift beğendikleri eve karar verir vermez gidip satış işlemiyle ilgilenecek.