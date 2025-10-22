MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı

Şimdilerde Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın yayınladığı karelerle beğeni topladı. İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin romantik kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Kobal ve İmirzalıoğlu çifti hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak bu iddiaları Sinem Kobal jet hızında fotoğraflarla yalanlamıştı. Ünlü çift şimdide bir ödül gecesinde el ele ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı 1

Sinem Kobal özel geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı 2

Sinem Kobal'ın peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı 3

Sinem Kobal
