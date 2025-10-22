Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aşka geldi! Özel geceden peş peşe paylaştı

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Kobal ve İmirzalıoğlu çifti hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak bu iddiaları Sinem Kobal jet hızında fotoğraflarla yalanlamıştı. Ünlü çift şimdide bir ödül gecesinde el ele ortaya çıktı.

Sinem Kobal özel geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinem Kobal'ın peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.