Kenan Yıldız güzel modelle aşk yaşıyor! El ele görüntülendiler

A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız genç model Natalia Shadle ile aşk yaşıyor. Özel hayatı merak edilen Yıldız ve güzel sevgilisi İtalya'da birlikte görüntülendi.

Kenan Yıldız güzel modelle aşk yaşıyor! El ele görüntülendiler

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın kariyeri kadar özel hayatı da konuşuluyor. Son dönemde başarılı kariyeriyle adından söz ettiren A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız'ın model sevgilisi ortaya çıktı.

Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan Kenan Yıldız gönlünü model Natalia Shadle'a kaptırdı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşama karar veren aşıklar kameralardan kaçamadı.

Kenan Yıldız ve Natalia Shadle, İtalya'da el ele görüntülendi.

Kenan Yıldız güzel modelle aşk yaşıyor! El ele görüntülendiler 1

Daha önce de 1.82 boyundaki modelin Kenan Yıldız'ın evinden TikTok videosu paylaştığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edilmişti.

Kenan Yıldız güzel modelle aşk yaşıyor! El ele görüntülendiler 2

TikTok kullanıcılarının Kenan Yıldız ve Natalia arasındaki etkileşimi fark etmesi üzerine Yıldız, "Natalia" isimli Spotify listesini silmişti.

Kenan Yıldız
