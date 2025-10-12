Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor!

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın başarılı kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Son dönemde başarılı kariyeriyle adından söz ettiren A Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız'ın model sevgilisi ortaya çıktı.
Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan Kenan Yıldız gönlünü model Natalia Shadle'a kaptırdı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşama karar veren çift geçtiğimiz günlerde İtalya'da el ele yakalanmıştı.
Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Ancak ünlü model Türkiye'de gündeme geldikten sonra fotoğraflarını yorumlara kapadı.
Aşk hayatıyla gündeme geldikten sonra Türk takipçileri de artan modelin cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.
Avustralyalı model Natalia Shadle 20 yaşında ve kariyerinde başarılı markalarla çalışarak emin adımlarla yürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum