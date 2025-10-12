MAGAZİN

Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor!

A Milli Takımı'nın yetenekli isimlerinden Kenan Yıldız özel hayatıyla da gündeme geliyor. Genç model Natalia Shadle ile aşk yaşayan Kenan Yıldız'ın sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor.

Kubra Akalın

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın başarılı kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Son dönemde başarılı kariyeriyle adından söz ettiren A Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız'ın model sevgilisi ortaya çıktı.

Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan Kenan Yıldız gönlünü model Natalia Shadle'a kaptırdı.

Kenan Yıldız ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor! 1

Aşklarını gözlerden uzak yaşama karar veren çift geçtiğimiz günlerde İtalya'da el ele yakalanmıştı.

Kenan Yıldız ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor! 2

Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Ancak ünlü model Türkiye'de gündeme geldikten sonra fotoğraflarını yorumlara kapadı.

Aşk hayatıyla gündeme geldikten sonra Türk takipçileri de artan modelin cesur pozlarına ise beğeni yağıyor.

Kenan Yıldız ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor! 3

Avustralyalı model Natalia Shadle 20 yaşında ve kariyerinde başarılı markalarla çalışarak emin adımlarla yürüyor.

Kenan Yıldız ın sevgilisi Natalia Shadle pozlarıyla beğeni topluyor! 4

Anahtar Kelimeler:
Kenan Yıldız
