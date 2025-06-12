Kendisinden 40 yaş büyük isimle evlenmişti! Meltem Miraloğlu yine gündemde! 'PKK kampına götürdüler'

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Kısa süre önce eşi vefat eden Meltem Miraloğlu'nun ikinci kez nikah masasına oturduğu ve yeni eşinin de kendisinden 40 yaş büyük olduğu öğrenilmişti.

Meltem Miraloğlu şimdi de sosyal medyada yayınlanan bir video ile gündem oldu. Miraloğlu'na ait olduğu iddia edilen videoda çarpıcı açıklamalar yer aldı.

"BASINN ADI ALTINDA SUÇLAR İŞLENİYOR"

Miraloğlu, ABD'de örgütlenmiş bir grubun kırmızı bayraklı suçlar işlediğini ve bu suçların medya maskesi altında örtbas edildiğini iddia etti, "Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan, dolayısıyla haberlerimi yayınladıkları tüm ülkelerde basın aracılığıyla suçlar işlenmiştir."

"BU KİŞİLER BENİ SUİKASTÇI YAPMAYA ÇALIŞTI"

Oyuncu, Amerika'da ilk defa yüz yüze tanıştığı ve yaş ortalaması 60 ile 85 arasında değişen bir grup insanın, kendisini siyasi suikastlerde kullanılmak üzere yönlendirmeye çalıştığını ifade etti. Oyuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Amerika'da ilk defa yüz yüze tanıştığım bu yaş grubundaki kişiler ile birlikte çalışan bazı şahıslar tarafından planlayarak adam öldürmeye teşebbüs, intihar etmeye zorlama, insan ticareti, tecavüz, tehdit, darp ve ağır yaralama, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, ekonomik ve psikolojik şiddet, bilişim suçları, kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, immigration (göçmenlik) suçları da dahil olmak üzere birçok suç işlendiğini belirterek, Amerika New Jersey Campdon eyaletindeki Michelle Cohen Federal Supreme Court Mahkemesi'ne şikayetçi oldum." dedi.

"HASTAYIM, TEDAVİ EDİLMEZSEM ÖLECEĞİM"

Amerika'ya geldikten kısa süre sonra hastalandığını belirten Miraloğlu, sağlık durumuna da dikkat çekti, "Yakın zamanda tedavi edilmezsem öleceğimden endişeleniyorum."

"PKK MİLİTANI ROLÜNE ZORLANDIM"

Miraloğlu açıklamasında, Türkiye'de oynadığı "Hayat Devam Ediyor" dizisi sonrasında sinema çekimleri için İstanbul'dan Kuzey Irak'a tek başına gönderildiğini söyledi. Burada kendisini asker kıyafetli silahlı kişiler karşıladığını aktardı. Ardından şu ifadeleri kullandı, "Sinema çekimleri için beni telefonların bile çekmediği dağlarda Türk karşıtı PKK örgütünün askeri üstlerine götürüldüm. Irak'ın dağlarında gözetim altında oynamış olduğum karakter PKK militanı askeri üniforması giymekteydi."

"TEKLİF EDİLEN SENARYO BAŞKAYDI"

Oyuncu, söz konusu filmde yer alması için kendisini yönlendiren menajer Harika Uygur'a da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı,"Beni bu sinema filminde oynamam için görevlendiren Harika Uygur ile iletişime geçtim. Benim menajerim olarak sizin ile anlaşmam bir aşk hikayesiydi ve ben hiç ama hiç Kürtçe bilmiyorum. Ve senaryoyu Kuzey Irak'ta senaristen alacaksın bahanesiyle size güvenerek tek başıma Kuzey Irak'ın dağlarına kadar gittim."

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Görüntülerin kamuoyuna ulaşmasının ardından ise yaşadıkları için şunları söyledi, "Bu görüntü beni Türkiye'de sokak ortasında yürünmez bir duruma sürüklüyordu. Direkt ya da manalı ölüm tehditleri almaktaydım." Oyuncu, filmden çıkarılmayı istediğinde menajerinden aldığı yanıtı şu şekilde aktardı, "Menajerimden derhal bu filmde oynamış olduğum karakterin çıkarılmasını istedim. Menajerimin bana karşılığı aramızdaki kontrat iptali ve tüm bağlarımızın koparılmasıyla sonuç buldu."

"AVUKATIM DA İŞİN İÇİNDEYMİŞ, MESLEĞİM YOK EDİLDİ"

Meltem Miraloğlu, ABD'de davacı olduğu avukatının da Irak'taki proje ekibiyle bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini ifade ederek şunları söyledi, "Amerika'da davacı olduğum eski avukatım Metin'in de Irak Film projesi ekibiyle yakın dost olduklarının kanıtları var elimde. Bunu daha önce bilmiyordum. Kendisiyle ilk defa Amerika'da tanıştık."