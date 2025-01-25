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Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 09:13
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Hayat Devam Ediyor ile şöhreti yakalayan Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti. Hakkında pek çok iddia bulunan Miraloğlu'nun son olarak rehin tutulduğu sonra da Amerika'dan deport edildiği söylenmişti. Meltem Miraloğlu şimdi de son haliyle gündem oldu. ABD'de zor günler geçirdiği ortaya çıkan Miraloğlu'nun markette çalıştığı iddia edildi.

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

2011-2013 yılları arasında Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

MARKETTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Amerika’dan deport edildiği de söyleyen Meltem Miraloğlu'nun ABD'li Patrick Grady ile boşandıktan sonra zor günler geçirdiği öğrenildi.

meltem eşi

ABD’nin New Jersey eyaletinin Cherry Hill ilçesine yerleşen Meltem, New Jersey eyaletinin Delran ilçesinde de bir markette çalışmaya başladı.

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SON HALİ GÜNDEMDE

Gazeteci Onur Akay, Mltem Miraloğlu'nun temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalıştığını kaleme aldı.

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Miraloğlu'nun parasızlıktan dolayı otostop çekerek seyahat ettiğini de söyleyen Onur Akay ünlü ismin son fotoğraflarını yayınladı. Miraloğlu'nun son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu
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