Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu son haliyle gündemde! Markette çalışıyor, evlere temizliğe gidiyor...

2011-2013 yılları arasında Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

MARKETTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Amerika’dan deport edildiği de söyleyen Meltem Miraloğlu'nun ABD'li Patrick Grady ile boşandıktan sonra zor günler geçirdiği öğrenildi.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Cherry Hill ilçesine yerleşen Meltem, New Jersey eyaletinin Delran ilçesinde de bir markette çalışmaya başladı.

SON HALİ GÜNDEMDE

Gazeteci Onur Akay, Mltem Miraloğlu'nun temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalıştığını kaleme aldı.

Miraloğlu'nun parasızlıktan dolayı otostop çekerek seyahat ettiğini de söyleyen Onur Akay ünlü ismin son fotoğraflarını yayınladı. Miraloğlu'nun son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.