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  4. Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemde

Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 10:19
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Benfica'da sergilediği performans ile adından söz ettiren futbolcu Kerem Aktürkoğlu kısa süre önce Ceren Azak ile nişanlanmıştı. Sevgilisinin adını kramponlarına yazdıran Kerem'in son pozu gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemde

A Milli Futbol Takımı ve Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde futbol hayatı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Aktürkoğlu, Aralık 2024'te Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı. Bir anda sözlendiğinin haberini duyuran futbolcu Aktürkoğlu’nun sosyal medya hesabından yüzük taktığını duyurması fanlarını şoka uğratmıştı.

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Bu özel gününde futbolcu Aktürkoğlu’na yakın arkadaşı ve Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün eşlik etmişti.

Kocaeli'de yaşamını sürdüren ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimcisi olarak çalışan Ceren Azak ve Kerem Aktürkoğlu'nun pozlarına beğeni yağdı.

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Kerem Aktürkoğlu son olarak paylaştığı pozla da gündeme geldi. Futbolcu nişanlısı Ceren Azak'ın adını kramponuna yazdırdı.

Kramponu kalp emojisiyle paylaşan futbolcuya beğeni yağdı.

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Kerem Aktürkoğlu
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