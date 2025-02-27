Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemde

A Milli Futbol Takımı ve Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde futbol hayatı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Aktürkoğlu, Aralık 2024'te Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı. Bir anda sözlendiğinin haberini duyuran futbolcu Aktürkoğlu’nun sosyal medya hesabından yüzük taktığını duyurması fanlarını şoka uğratmıştı.

Bu özel gününde futbolcu Aktürkoğlu’na yakın arkadaşı ve Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün eşlik etmişti.

Kocaeli'de yaşamını sürdüren ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimcisi olarak çalışan Ceren Azak ve Kerem Aktürkoğlu'nun pozlarına beğeni yağdı.



Kerem Aktürkoğlu son olarak paylaştığı pozla da gündeme geldi. Futbolcu nişanlısı Ceren Azak'ın adını kramponuna yazdırdı.

Kramponu kalp emojisiyle paylaşan futbolcuya beğeni yağdı.