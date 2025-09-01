MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı?

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu eşi Ceren Azak, havalimanında karşıladı. Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları merak edildi. Ceren Azak'ın tuttuğu takım da merak edildi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı?
Kubra Akalın

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldiğinde havalimanında onu eşi Ceren Azak karşıladı. Futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyecek olması kadar özel hayatı da taraftarların ilgisini çekti. Özellikle sosyal medyada “Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” soruları gündeme geldi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı? 1

CEREN AZAK KAÇ YAŞINDA?

Ceren Azak, Kerem Aktürkoğlu ile Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. Genç isim hakkında çok fazla kişisel bilgi bulunmasa da özellikle futbol camiasında Kerem Aktürkoğlu’na desteğiyle tanınıyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı? 2

Ceren Azak, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak mesleğini sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu'nun 26 yaşında olduğu bilinirken Ceren Azak'ın da 1996 doğumlu olduğu bilgisi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı? 3

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak'ın Fenerbahçeli olduğu da sosyal medyada iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşikat'a bomba bir isim daha... Tarih belli olduPeş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşikat'a bomba bir isim daha... Tarih belli oldu
6'ncı evliliği çok konuşuldu! Ailesi nikahta yoktu! Sebebi ortaya çıtkı6'ncı evliliği çok konuşuldu! Ailesi nikahta yoktu! Sebebi ortaya çıtkı

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.