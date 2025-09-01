Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu! Eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında? Ceren Azak hangi takımlı?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldiğinde havalimanında onu eşi Ceren Azak karşıladı. Futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyecek olması kadar özel hayatı da taraftarların ilgisini çekti. Özellikle sosyal medyada “Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” soruları gündeme geldi.

CEREN AZAK KAÇ YAŞINDA?

Ceren Azak, Kerem Aktürkoğlu ile Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. Genç isim hakkında çok fazla kişisel bilgi bulunmasa da özellikle futbol camiasında Kerem Aktürkoğlu’na desteğiyle tanınıyor.

Ceren Azak, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak mesleğini sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu'nun 26 yaşında olduğu bilinirken Ceren Azak'ın da 1996 doğumlu olduğu bilgisi bulunuyor.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak'ın Fenerbahçeli olduğu da sosyal medyada iddia edildi.