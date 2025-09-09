Kerem Aktürkoğlu'nu silince gündem olmuştu... Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!

A Milli Takım kampında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmandan bir fotoğraf paylaşmıştı. Galatasaraylı Yunus Akgün, idman fotoğrafını paylaşırken eski takım arkadaşı olan şimdilerde Fenerbahçe forması giymeye başlayan Kerem Aktürkoğlu’nu sildiği gözlerden kaçmamıştı.

Sosyal medyayı sallayan bu fotoğrafla gündeme gelen Akgün şimdi de özel hayatıyla gündemde. Yunus Akgün 8 ay önce Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif etmişti.

Tuğçe Alaca yaptığı paylaşımda, "Bu yıldan kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Yunus Akgün ise, "Ne için çabalıyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, sizi motive eden o güçlü inanç ve tutku, bu yıl da çalışmalarınıza rehberlik etsin" paylaşımını yapmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Akgün evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla aile arasında nişan yaptı. Beyazlar içinde poz veren ikiliye beğeni yağdı.