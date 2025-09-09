MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kerem Aktürkoğlu'nu silince gündem olmuştu... Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!

Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası Galatasaraylı Yunus Akgün, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturmuştu. Yunus Akgün şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Yunus Akgün Tuğçe Alaca ile nişanlandı!

Kerem Aktürkoğlu'nu silince gündem olmuştu... Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
Kubra Akalın

A Milli Takım kampında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmandan bir fotoğraf paylaşmıştı. Galatasaraylı Yunus Akgün, idman fotoğrafını paylaşırken eski takım arkadaşı olan şimdilerde Fenerbahçe forması giymeye başlayan Kerem Aktürkoğlu’nu sildiği gözlerden kaçmamıştı.

Sosyal medyayı sallayan bu fotoğrafla gündeme gelen Akgün şimdi de özel hayatıyla gündemde. Yunus Akgün 8 ay önce Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif etmişti.

Kerem Aktürkoğlu nu silince gündem olmuştu... Galatasaray ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı! 1

Tuğçe Alaca yaptığı paylaşımda, "Bu yıldan kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu nu silince gündem olmuştu... Galatasaray ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı! 2

Yunus Akgün ise, "Ne için çabalıyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, sizi motive eden o güçlü inanç ve tutku, bu yıl da çalışmalarınıza rehberlik etsin" paylaşımını yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu nu silince gündem olmuştu... Galatasaray ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı! 3

Galatasaraylı futbolcu Akgün evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla aile arasında nişan yaptı. Beyazlar içinde poz veren ikiliye beğeni yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Evet yobazım!" deyip çirkin ifadeler kullandı: Kadın bedeni..."Evet yobazım!" deyip çirkin ifadeler kullandı: Kadın bedeni...
Tepki çeken o isim sete veda etti! "Helvasını kavurun"Tepki çeken o isim sete veda etti! "Helvasını kavurun"

Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Oyuncu Ceren Moray, sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı?

Oyuncu Ceren Moray, sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı?

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı! İşte ilk kareler

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı! İşte ilk kareler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.