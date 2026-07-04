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'Kerem Bürsin'im' deyip Rus kadını dolandırdı! Aylarca sahte fotoğraf gönderdi! Dikkat çeken 2 milyon ruble detayı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adı Rusya'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayına karıştı. Yakışıklı oyuncuyla mesajlaştığını sanan ve aşka yelken açan genç kadının başına gelenler adeta ağızları açık bıraktı.

'Kerem Bürsin'im' deyip Rus kadını dolandırdı! Aylarca sahte fotoğraf gönderdi! Dikkat çeken 2 milyon ruble detayı
Öznur Yaslı İkier

Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinin sıkı bir takipçisi olan Rus kadın, hayranı olduğu başarılı oyuncu Kerem Bürsin ile tanıştığını sanarak hayatının en büyük hatasını yaptı.

2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ve "Ben Kerem Bürsin" diyen gizemli bir kişiyle iletişime geçen talihsiz kadın, kısa sürede bu kişiye kalbini kaptırdı.

Kerem Bürsin im deyip Rus kadını dolandırdı! Aylarca sahte fotoğraf gönderdi! Dikkat çeken 2 milyon ruble detayı 1

İnternet üzerinden kurulan bu sahte romantik ilişki, aylar boyunca kesintisiz sürdü. Karşısındaki kişinin gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla tamamen ikna olan kadın, kurulan şeytani tuzağın içine adım adım çekildi.

Sözde ünlü oyuncu, İstanbul'dan Moskova'ya içinde son derece değerli özel eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini iddia etti.

Gümrükteki güvenlik önlemleri, nakliye bedelleri ve çeşitli göçmenlik işlemleri bahanesiyle acil maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek kadından para talep etti. Hatta "Konteyner ulaştığında içinden dilediğin eşyayı alabilirsin" diyerek kurbanının aklını çeldi.

Kerem Bürsin im deyip Rus kadını dolandırdı! Aylarca sahte fotoğraf gönderdi! Dikkat çeken 2 milyon ruble detayı 2

Sevdiği oyuncuya yardım etme arzusuyla gözü kör olan kadın, hiç düşünmeden dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) para transfer etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ancak yüklü miktardaki paranın gönderilmesinin ardından sözde "Kerem Bürsin" bir anda sırra kadem basınca, sarsıcı gerçek ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın derhal şikayetçi oldu. Yapılan detaylı soruşturma sonucunda, ekranın ardındaki romantik Türk jönünün aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu tespit edildi.

Kerem Bürsin im deyip Rus kadını dolandırdı! Aylarca sahte fotoğraf gönderdi! Dikkat çeken 2 milyon ruble detayı 3

Rusya'da büyük yankı uyandıran davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti acımadı; Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mağduriyetin giderilmesi için 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
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