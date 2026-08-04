Kerem Bürsin'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Geçen haftadan beri yüzü olduğu GSM operatörünün reklam filmi için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin’in yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Dass Yapım imzalı, 8 bölümlük “Grand Maison İstanbul” dizisinde başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu’na hayat verecek. “Grand Maison Tokyo” isimli diziden uyarlanan projenin Urla’da çekilmesi planlanıyor.

Dass Yapım yazı grubunun kaleme aldığı dizi Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; henüz yönetmeni netleşmeyen “Grand Maison İstanbul”un kadın başrol karakteri Defne içinse görüşmeler sürüyor.