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Kerem Bürsin'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Kerem Bürsin’in başrolünü oynayacağı “Grand Maison İstanbul” dizisinin hazırlıkları başladı. Ünlü isim, 8 bölümlük dizide başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu’na hayat verecek.

Kerem Bürsin'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Geçen haftadan beri yüzü olduğu GSM operatörünün reklam filmi için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin’in yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Dass Yapım imzalı, 8 bölümlük “Grand Maison İstanbul” dizisinde başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu’na hayat verecek. “Grand Maison Tokyo” isimli diziden uyarlanan projenin Urla’da çekilmesi planlanıyor.

Kerem Bürsin in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 1

Dass Yapım yazı grubunun kaleme aldığı dizi Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Kerem Bürsin in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; henüz yönetmeni netleşmeyen “Grand Maison İstanbul”un kadın başrol karakteri Defne içinse görüşmeler sürüyor.

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Kerem Bürsin
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