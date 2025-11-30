Selin Yağcıoğlu sevgilisi Kerem Bürsin'i paylaştı! O kare gündemde

Kerem Bürsin özel hayatıyla da adından söz ettiren bir oyuncu. Aşk defteri kabarık olan Kerem Bürsin'in sevgilisi merak konusu oldu. Kerem Bürsin eski aşkı Mehtap Algül'ün arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı.

Kerem Bürsin, Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

İkili aşklarını artık saklamamaya karar verdi. Önce Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu'nun paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Ardından fenomen isim sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin'le ilk karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Kafası olmadan sevgilisini paylaşan fenomen sosyal medyada ise dalga konusu oldu.