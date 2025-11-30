MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Selin Yağcıoğlu sevgilisi Kerem Bürsin'i paylaştı! O kare gündemde

Kerem Bürsin ile yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu artık aşklarını saklamıyor. Fenomen Selin Yağcıoğlu sosyal medyada sevgilisinin yarısını paylaşınca gündem oldu.

Selin Yağcıoğlu sevgilisi Kerem Bürsin'i paylaştı! O kare gündemde

Kerem Bürsin özel hayatıyla da adından söz ettiren bir oyuncu. Aşk defteri kabarık olan Kerem Bürsin'in sevgilisi merak konusu oldu. Kerem Bürsin eski aşkı Mehtap Algül'ün arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı.

Kerem Bürsin, Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Selin Yağcıoğlu sevgilisi Kerem Bürsin i paylaştı! O kare gündemde 1

İkili aşklarını artık saklamamaya karar verdi. Önce Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu'nun paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Ardından fenomen isim sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Selin Yağcıoğlu sevgilisi Kerem Bürsin i paylaştı! O kare gündemde 2

Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin'le ilk karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Kafası olmadan sevgilisini paylaşan fenomen sosyal medyada ise dalga konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ava Yaman fırtınası esiyor! Takipçisi sayısı 1 milyona yaklaştıAva Yaman fırtınası esiyor! Takipçisi sayısı 1 milyona yaklaştı
Show dizisi 5. bölümde bitiyor! Reytinglere yenildiShow dizisi 5. bölümde bitiyor! Reytinglere yenildi

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.