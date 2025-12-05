Merve Ahu Sarı tutuklanmış! Beyaz TV'ni ekran yüzüydü... Spiker operasyonları peş peşe geldi

Spikerlere yönelik operasyonlarda 'Merve Ahu Sarı' detayı ortaya çıktı. Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta tutuklandığı öğrenildi. İşte televizyon dünyasını sarsan spiker operasyonlarına ait tüm tüm detaylar...

ÜNLÜ SPİKERLER GÖZALTINDA

Ekranların ünlü spikerleri bugün gözaltına alındı. Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet uyuşturucu kullanma iddiası ile gözaltına alındı.

MERVE AHU SARI TUTUKLANMIŞ

Beyaz TV'de Doğru Yer Doğru Zaman programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucudan tutuklandığı öğrenildi.

Halk TV’de yer alan habere göre; bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerinin de aynı dosya kapsamında haklarında soruşturma olduğu öğrenildi.