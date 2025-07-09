Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Yaşadığı aşklar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiğimiz Kerem Bursin son olarak Devrim Özkan ile rol aldığı Mavi Mağara filmindeki cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Bir süredir Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşayan ünlü isim şimdilerde yeni proje hazırlığında. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yakışıklı oyuncunun OGM Pictures’ın Star TV’de ekrana gelecek olan yeni dizisi “Çarpıntı”yla prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Adı Disney Plus’ın “Aşk” dizisinde geçen Bürsin’in tercihini “Çarpıntı”dan yana kullandığı ve projeyle sözleşme aşamasına geldiği öğrenildi.

Acı bir olay ve yapılan kalp nakli sonrası 2 farklı sınıftan ailenin kaderlerinin birleşmesi olayını etkili bir dille ele alan dizide Kerem Bürsin “Aras” rolüne hayat verecek.

Bürsin’in, kuaförü Adem Terzi‘nin paylaştığı fotoğrafta da ünlü ismin yeni imajı dikkat çekti.