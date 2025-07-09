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Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Son olarak Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı Mavi Mağara filmindeki sahneleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin setlere geri dönüyor. Kerem Bürsin 'Çarpıntı' dizisiyle anlaşmaya vardı.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Yaşadığı aşklar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiğimiz Kerem Bursin son olarak Devrim Özkan ile rol aldığı Mavi Mağara filmindeki cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Bir süredir Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşayan ünlü isim şimdilerde yeni proje hazırlığında. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yakışıklı oyuncunun OGM Pictures’ın Star TV’de ekrana gelecek olan yeni dizisi “Çarpıntı”yla prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 1

Adı Disney Plus’ın “Aşk” dizisinde geçen Bürsin’in tercihini “Çarpıntı”dan yana kullandığı ve projeyle sözleşme aşamasına geldiği öğrenildi.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 2

Acı bir olay ve yapılan kalp nakli sonrası 2 farklı sınıftan ailenin kaderlerinin birleşmesi olayını etkili bir dille ele alan dizide Kerem Bürsin “Aras” rolüne hayat verecek.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 3

Bürsin’in, kuaförü Adem Terzi‘nin paylaştığı fotoğrafta da ünlü ismin yeni imajı dikkat çekti.

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Kerem Bürsin
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