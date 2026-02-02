MAGAZİN

Kerimcan Durmaz’a hapis cezası verildi: Bahis davasında karar çıktı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Durmaz’ı "yasadışı bahis reklamı yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Durmaz, 8 Ocak’ta tutuklanmış, 20 Şubat’ta ise tahliye edilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Durmaz'ın avukatı Müge Doğan hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan avukat Doğan, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"HANİ CASİNOLAR FALAN"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kaynak: İHA

