Uzak Şehir yok mu? Uzak Şehir kaçta, ne zaman? Yayın akışında değişiklik

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir ile ilgili izleyicileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yayın akışını kontrol eden seyirciler, dizinin yeni bölümüne dair değişikliği fark etti. Seyirci “Uzak Şehir yok mu, bu akşam yayınlanacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Kanalın güncellenen yayın akışıyla birlikte Uzak Şehir’in yayın saati netleşti. Reyting rekortmeni dizinin 48. bölümü 2 Şubat akşamı ekrana gelecek. Ancak Uzak Şehir bu akşam 20.00'de değil 20.45'te yayınlanacak.

Dizinin saatinin neden değiştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

UZAK ŞEHİR 48. BÖLÜM ÖZETİ

Alya, Sadakat’in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan’ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir.

Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan’ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir. Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya’nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur. Öte yandan Zerrin’in ruh hâlindeki değişim, Fidan’ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur. Alya ile Boran’ın boşanma günü geldiğinde ise mahkeme salonunda yaşananlar, dengeleri altüst ederken Cihan’la Alya’nın aşkı bundan nasıl etkilenecektir?