MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Battal Gazi ile tanınan Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Battal Gazi serisinde hayat verdiği Zıpzıp karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş'ten acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Battal Gazi ile tanınan Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Necdet Kökeş'ten acı haber geldi.

Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle bir döneme damga vuran Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Battal Gazi ile tanınan Necdet Kökeş hayatını kaybetti 1

Aralık ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunumunu rahatlatmak için boğazına müdahale edilen usta oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti.

Battal Gazi ile tanınan Necdet Kökeş hayatını kaybetti 2

İKİ AYDIR GÖZETİM ALTINDAYDI

Necdet Kökeş, Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyordu. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti. (Habertürk)

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışında değişiklik! Uzak Şehir bu akşam yok mu?Yayın akışında değişiklik! Uzak Şehir bu akşam yok mu?
Diskalifiye olup döndü! Havaalanında gözaltına alındıDiskalifiye olup döndü! Havaalanında gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.