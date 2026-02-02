Battal Gazi ile tanınan Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Necdet Kökeş'ten acı haber geldi.

Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle bir döneme damga vuran Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Aralık ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunumunu rahatlatmak için boğazına müdahale edilen usta oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti.

İKİ AYDIR GÖZETİM ALTINDAYDI

Necdet Kökeş, Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyordu. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti. (Habertürk)