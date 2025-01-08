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  4. Son dakika | Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı! Yasa dışı bahis soruşturması başını yaktı: Cezaevine gönderildi

Son dakika | Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı! Yasa dışı bahis soruşturması başını yaktı: Cezaevine gönderildi

08.01.2025 12:33
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08.01.2025 12:33
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Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz tutuklandı. Mynet'in ortaya çıkardığı konser görüntüleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir başka isim ise oyuncu Atakan Yılmaz oldu.

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Durmaz yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

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SON DAKİKA | KERİMCAN DURMAZ CEZAEVİNDE

Kerimcan Durmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ATAKAN YILMAZ DA TUTUKLANDI

Bu arada oyuncu Atakan Yılmaz da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

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KERİMCAN DURMAZ VE ATAKAN YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz'ın tutuklanmasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 sayılı kanuna muhalefet iddiası (yasa dışı bahis) ile gözaltına alınan ve dosya gereği ve delil durumu itibarıyle tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen fenomen Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz tutuklanmıştır."

TEK BİR SAHNEDEN 10 BİN EURO ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesinde yer verdiği ayrıntı dikkat çekmişti. Ekol TV'nin aktardığı ifadede Kerimcan Durmaz'ın "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri yer alıyordu.

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NE OLMUŞTU?

Ünlü fenomen hakkında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gece vakti telefonunun sinyal verdiği adreste gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilen bir konserde sahne almıştı.

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GÖRÜNTÜLERİ MYNET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Söz konusu konserin görüntüleri, Mynet WhatsApp İhbar Hattı’na ulaştıktan sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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