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Kerimcan Durmaz yeni şarkısını yayınladı! 'Yangın Var' sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1,5 ay tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz aylar önce tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yeni şarkısı için hazırlıklar yapan ünlü isim dün 'Yangın Var' isimli şarkısını yayınladı. Kerimcan Durmaz sosyal medyada tepki çekti.

Kerimcan Durmaz yeni şarkısını yayınladı! 'Yangın Var' sosyal medyada tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Sahne performansları, DJ’lik kariyeri, dikkat çeken paylaşımları ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir buçuk ay cezaevinde kalan Kerimcan Durmaz, ilk duruşmada tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yeni şarkısı için hazırlık yapan Durmaz dün 'Yangın Var' isimli şarkısını yayınladı.

Kerimcan Durmaz yeni şarkısını yayınladı! Yangın Var sosyal medyada tepki çekti 1

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilen bu süreçte 'Yangın Var' isimli şarkının yayınlanması tepki çekti.

Kerimcan Durmaz yeni şarkısını yayınladı! Yangın Var sosyal medyada tepki çekti 2

Sosyal medyada; 'zamanlama yanlış', 'Şu zamanda şu şarkıyı çıkartalım demek çok yanlış', 'ülkenin durumunda habersiz yaşıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Kerimcan Durmaz
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