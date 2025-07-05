Kerimcan Durmaz yeni şarkısını yayınladı! 'Yangın Var' sosyal medyada tepki çekti

Sahne performansları, DJ’lik kariyeri, dikkat çeken paylaşımları ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir buçuk ay cezaevinde kalan Kerimcan Durmaz, ilk duruşmada tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yeni şarkısı için hazırlık yapan Durmaz dün 'Yangın Var' isimli şarkısını yayınladı.

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele edilen bu süreçte 'Yangın Var' isimli şarkının yayınlanması tepki çekti.

Sosyal medyada; 'zamanlama yanlış', 'Şu zamanda şu şarkıyı çıkartalım demek çok yanlış', 'ülkenin durumunda habersiz yaşıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.