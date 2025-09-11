MAGAZİN

Kibariye kuaföre gitti, 10 kişi uğraştı! Değişen saçları görenleri şaşırttı

Güçlü sesinin yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Kibariye saçları yıpranınca soluğu kuaförde aldı. 10 kişinin ilgilendiği Kibariye'nin son hali ise gündem oldu.

Kubra Akalın

Kibariye'nin geçtiğimiz günlerde paylaşılan kuaför videosu sosyal medyayı salladı. Saçları yıpranan Kibariye soluğu kuaförde alınca 10 kişi ünlü şarkıcıyla ilgilendi.

Yıpranan ve kopan saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye'nin son halini görenler ise şaştı kaldı. "Saç ve kaş her şeydir" diyen Kibariye tüm ekibe teşekkür etti.

Şarkıcının bu videosu, yıllar önceki tartışmalı kuaför olayını tekrar akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları "Parasını ödemiş mi?", "İnşallah parasını vermeden kaçmaz" ve "Adamların hak ettiği parayı umarım vermişsindir" gibi yorumlar da yapıldı.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Kibariye'nin Kadıköy'deki bir kuaför salonunda kaynak saç yaptırıp 4 bin 200 liralık ücreti ödemeden ayrıldığı iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. İşletme sahibi bu duruma sert tepki göstermiş ve ünlü şarkıcıdan parasının ödenmesini talep etmişti.

